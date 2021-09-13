В полиции выяснили, где находится похищенный под Киевом трехлетний малыш: фото

Правоохранители устанавливают причины, побудившие отца взять общего ребенка без разрешения матери.
В полиции выяснили, где находится похищенный под Киевом трехлетний малыш.
Оказалось, что все время мальчик находился с отцом, угрозы жизни и здоровью маленького Димы нет.
Об этом сообщает полиция Броварского районного управления полиции.
Правоохранители устанавливают причины, побудившие мужчину взять общего ребенка без разрешения матери.
"В ближайшее время мужчина придет к сотрудникам Броварского районного управления полиции, органов опеки и попечительства и предоставит объяснения своим действиям", — сообщили в полиции.
Напомним, жительница села Богдановка Броварского района заявила о том, что ее бывший муж забрал сына и скрылся на автомобиле Subaru Forester в неизвестном направлении.
Стоит отметить, что, согласно решению исполнительного комитета Великодимерского поселкового совета, отцу разрешено посещать ребенка лишь в присутствии матери.
Крестная Димы сообщила подробности его похищения. Она рассказала, что четыре человека затягивали кричащего и плачущего ребенка в машину.