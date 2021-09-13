В полиции выяснили, где находится похищенный под Киевом трехлетний малыш: фото

В полиции выяснили, где находится похищенный под Киевом трехлетний малыш: фото

Правоохранители устанавливают причины, побудившие отца взять общего ребенка без разрешения матери.

В полиции выяснили, где находится похищенный под Киевом трехлетний малыш.

Оказалось, что все время мальчик находился с отцом, угрозы жизни и здоровью маленького Димы нет.

Об этом сообщает полиция Броварского районного управления полиции.

Правоохранители устанавливают причины, побудившие мужчину взять общего ребенка без разрешения матери.

Полиция Киевской области

"В ближайшее время мужчина придет к сотрудникам Броварского районного управления полиции, органов опеки и попечительства и предоставит объяснения своим действиям", — сообщили в полиции.

Напомним, жительница села Богдановка Броварского района заявила о том, что ее бывший муж забрал сына и скрылся на автомобиле Subaru Forester в неизвестном направлении.

Стоит отметить, что, согласно решению исполнительного комитета Великодимерского поселкового совета, отцу разрешено посещать ребенка лишь в присутствии матери.

Крестная Димы сообщила подробности его похищения. Она рассказала, что четыре человека затягивали кричащего и плачущего ребенка в машину.

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