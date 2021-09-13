На Київську область суне гроза

Найближчим часом погода погіршиться.

У найближчу годину з утриманням до кінця доби у Київській області очікується гроза.

Про погодні умови попередили у ДСНС.

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 13 вересня гроза (І рівень небезпечності, жовтий)", - сказано у повідомленні.

Раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що погода цього тижня, 13-19 вересня, в Україні буде різною - теплою та сухою на початку та прохолодною та дощовою ближче до вихідних.

У Києві 13-14 вересня буде сухо. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 21-23°. 15-16 вересня також без опадів. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 18-20°.

У п'ятницю, 17 вересня, до столиці прийдуть дощі, які ітимуть і на вихідних, 18-19 вересня. Температура вночі становитиме 10-12°, вдень 17 вересня 18-20°, 18-19 вересня 14-16°.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь 2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у вересні ще будуть теплі дні, однак наприкінці місяця до України прийде холодна погода, у середині жовтня очікуються перші заморозки, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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