Незнайомець забрав Дмитрика, передавши його іншому чоловіку через паркан будинку.

У Мережі з'явилося відео моменту викрадення хлопчика під Києвом.

Незнайомець забрав Дмитрика, передавши його іншому чоловіку через паркан будинку.

Про це повідомила мама хлопчика Юлія С.

"Потім вони дуже швидко застрибнули в автомобіль і поїхали в невідомому напрямку".

Опубліковано Лідією Сичовою Неділя, 12 вересня 2021 р.

Юлія додала, що її маленький хлопчик хворіє.

Фото з соціальних мереж

"Має затримку розвитку і дуже багато рекомендацій стосовно психоемоційного стану, йому потрібно максимально уникати стресів! Сьогодні у мого хлопчика піднялася температура, він без води, їжі та памперсів! Але найголовніше те, що він дуже прив'язаний до мене", - розповіла згорьована жінка.

Фото із соцмереж

Нагадаємо, жителька села Богданівка Броварського району заявила про те, що її колишній чоловік забрав сина і зник на автомобілі Subaru Forester у невідомому напрямку.

Варто зазначити, що, згідно з рішенням виконавчого комітету Великодимерської селищної ради, батькові дозволено відвідувати дитину лише у присутності матері.

Хрещена Дмитрика повідомила подробиці його викрадення. Вона розповіла, що чотири чоловіки затягували дитину, яка кричить і плаче до машини.

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