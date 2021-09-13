Чотири чоловіки затягували дитину, яка кричить і плаче, до машини: хрещена розповіла подробиці викрадення малюка під Києвом

Чотири чоловіки затягували дитину, яка кричить і плаче, до машини: хрещена розповіла подробиці викрадення малюка під Києвом

Жінка переконана, що перебування дитини з батьком є небезпечним.

Поліція Київської області розшукує хлопчика, якого забрав батько і зник.

Подробиці викрадення дитини у матері повідомила хрещена малюка у Facebook.

Жінка розповіла, що чотири чоловіки затягували дитину, яка кричить і плаче до машини.

"Вчора (у неділю, 12 вересня) Криєвіньш Євгеній організував викрадення дитини у матері з подвір’я її будинку. Цей хлопчик є моїм похресником, тому дуже прошу, якщо у когось є інформація про місцеперебування дитини і батька повідомити про це сім‘ю Юлії (матері малюка – ред.)та правоохоронні органи", - написала хрещена малюка Діми.

Жінка переконана, що перебування дитини з батьком є небезпечним.

"…Психічно здорова людина не вчинила би такого зі своїм сином, чотири дорослих чоловіки затягували дитину, яка кричить і плаче до машини - це абсолютно нездорова ситуація", - підсумувала вона.

Нагадаємо, жителька села Богданівка Броварського району заявила про те, що її колишній чоловік забрав сина і зник на автомобілі Subaru Forester у невідомому напрямку.

Варто зазначити, що, згідно з рішенням виконавчого комітету Великодимерської селищної ради, батькові дозволено відвідувати дитину лише у присутності матері.

Нині поліцейські встановлюють місцеперебування малолітнього.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання