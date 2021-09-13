По 16 годин на роботі: у Києві на два місяці за ґрати відправили банду, яка тримала в трудовому рабстві 120 осіб

Правоохоронці продовжують слідство стосовно людей, які на вокзалах вербували безпритульних.
У Києві на два місяці під варту відправили учасників угруповання, яке тримало в трудовому рабстві 120 людей. Їх вони вербували на вокзалах Києва, Дніпра і Одеси.
Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.
“За клопотанням Дарницької окружної прокуратури міста Києва суд заарештував на два місяці п’ятьох учасників злочинної групи, які організували схему вербування соціально незахищених громадян для утримання їх у трудовому рабстві. Згідно рішення суду, усіх підозрюваних взято під варту з альтернативою у вигляді застави у розмірі від 454 тисяч гривень до 1,3 млн грн для трьох осіб, та у розмірі 3,4 млн гривень — відносно ще двох”, — розповіли в пресслужбі прокуратури.
Нагадаємо, що в трудовому рабстві знаходилися 120 соціально незахищених осіб. Вони працювали на агропідприємстві. Спочатку їм обіцяли заробіток до 4 тисяч гривень в місяць, безкоштовне проживання та харчування.
Однак згодом з'ясувалося, що людей, у яких відібрали мобільні телефони і паспорта, розселили в напівзруйнованих будівлях і змушували їх працювати по 12—16 годин на день.