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У поліції з'ясували, де перебуває викрадений під Києвом трирічний малюк: фото

У поліції з'ясували, де перебуває викрадений під Києвом трирічний малюк: фото

Поліція Київської області

Правоохоронці встановлюють причини, які спонукали батька взяти спільну дитину без дозволу матері.

У поліції з'ясували, де перебуває викрадений під Києвом трирічний малюк.

Виявилось, що весь час хлопчик перебував з батьком, загрози життю та здоров’ю маленького Дмитрика немає. 

Про це повідомляє поліція Броварське районне управління поліції.

Правоохоронці встановлюють причини, які спонукали чоловіка взяти спільну дитину без дозволу матері.

© Поліція Київської області
Поліція Київської області

"Найближчим часом чоловік прийде до працівників Броварського районного управління поліції, органів опіки та піклування і надасть пояснення своїм діям", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, жителька села Богданівка Броварського району заявила про те, що її колишній чоловік забрав сина і зник на автомобілі Subaru Forester у невідомому напрямку. 

Варто зазначити, що, згідно з рішенням виконавчого комітету Великодимерської селищної ради, батькові дозволено відвідувати дитину лише у присутності матері.

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Хрещена Дмитрика повідомила подробиці його викрадення. Вона розповіла, що чотири чоловіки затягували дитину, яка кричить і плаче до машини.

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