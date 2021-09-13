У поліції з'ясували, де перебуває викрадений під Києвом трирічний малюк: фото

У поліції з'ясували, де перебуває викрадений під Києвом трирічний малюк: фото

Правоохоронці встановлюють причини, які спонукали батька взяти спільну дитину без дозволу матері.

У поліції з'ясували, де перебуває викрадений під Києвом трирічний малюк.

Виявилось, що весь час хлопчик перебував з батьком, загрози життю та здоров’ю маленького Дмитрика немає.

Про це повідомляє поліція Броварське районне управління поліції.

Правоохоронці встановлюють причини, які спонукали чоловіка взяти спільну дитину без дозволу матері.

Поліція Київської області

"Найближчим часом чоловік прийде до працівників Броварського районного управління поліції, органів опіки та піклування і надасть пояснення своїм діям", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, жителька села Богданівка Броварського району заявила про те, що її колишній чоловік забрав сина і зник на автомобілі Subaru Forester у невідомому напрямку.

Варто зазначити, що, згідно з рішенням виконавчого комітету Великодимерської селищної ради, батькові дозволено відвідувати дитину лише у присутності матері.

Хрещена Дмитрика повідомила подробиці його викрадення. Вона розповіла, що чотири чоловіки затягували дитину, яка кричить і плаче до машини.

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