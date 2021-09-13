Незнакомец забрал Диму, передав его другому мужчине через забор дома.

В Сети появилось видео момента похищения мальчика под Киевом.

Незнакомец забрал Диму, передав его другому мужчине через забор дома.

Об этом сообщила мама мальчика Юлия С.

"Потом они очень быстро запрыгнули в автомобиль и уехали в неизвестном направлении".

Опубликовано Лидией Сычев воскресенье, 12 Сентября 2021

Юлия добавила, что ее маленький мальчик болеет.

Фото из социальных сетей

"Имеет задержку развития и очень много рекомендаций по психоэмоциональному состоянию, ему нужно максимально избегать стрессов! Сегодня у моего мальчика поднялась температура, он без воды, еды и памперсов! Но самое главное, он очень привязан ко мне", — рассказала тоскующая женщина.

Фото із соцмереж

Напомним, жительница села Богдановка Броварского района заявила о том, что ее бывший муж забрал сына и скрылся на автомобиле Subaru Forester в неизвестном направлении.

Стоит отметить, что, согласно решению исполнительного комитета Великодимерского поселкового совета, отцу разрешено посещать ребенка только в присутствии матери.

Крестная Димы сообщила подробности его похищения. Она рассказала, что четыре человека затягивали кричащего и плачущего ребенка в машину.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку