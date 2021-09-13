По 16 часов на работе: в Киеве на два месяца за решетку отправили банду, которая держала в трудовом рабстве 120 человек

По 16 часов на работе: в Киеве на два месяца за решетку отправили банду, которая держала в трудовом рабстве 120 человек

Правоохранители продолжают следствие в отношении людей, которые на вокзалах вербовали бездомных.

В Киеве на два месяца под стражу отправили участников группировки, которая держала в трудовом рабстве 120 человек. Их они вербовали на вокзалах Киева, Днепра и Одессы.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

"По ходатайству Дарницкой окружной прокуратуры города Киева суд арестовал на два месяца пятерых участников преступной группы, которые организовали схему привлечения социально незащищенных граждан для содержания их в трудовом рабстве. Согласно решению суда, все подозреваемые взяты под стражу с альтернативой в виде залога в размере от 454 тысяч гривен до 1,3 млн грн для трех человек, и в размере 3,4 млн гривен — в отношении еще двух", — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, что в трудовом рабстве находились 120 социально незащищенных лиц. Они работали на агропредприятии. Сначала им обещали заработок до 4 тысяч гривен в месяц, бесплатное проживание и питание.

Однако впоследствии выяснилось, что людей, у которых отобрали мобильные телефоны и паспорта, расселили в полуразрушенных зданиях и заставляли их работать по 12—16 часов в день.

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