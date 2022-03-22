В Киевской области задержали отца и сына, которые занимались мародерством

В Киевской области задержали отца и сына, которые занимались мародерством

Похищенное мужчины прятали в лесу и на территории недостроев и планировали в дальнейшем все продать.

В селе Дмитровка под Киевом отец с сыном занимались мародерством: во дворах и домах местных жителей они угоняли велосипеды, мопеды, бытовые вещи и инструменты.

Об этом сообщает Нацполиция.

Похищенное мужчины прятали в лесу и на территории недостроев и планировали в дальнейшем все продать.

Во время такой "вылазки" злоумышленников и задержали полицейские. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до восьми лет.

"А в это же время в захваченном Ирпене семья отца и сына продолжает защищать город от захватчиков", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в захваченном Иванко на Киевщине местные алкоголики и наркоманы сотрудничают с оккупантами, а вместо этого получили "разрешение" грабить дома.

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