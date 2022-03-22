На Київщині затримали батька і сина, які займалися мародерством

На Київщині затримали батька і сина, які займалися мародерством

Викрадене чоловіки ховали у лісі та на території недобудов і планували в подальшому все продати.

У селі Дмитрівка під Києвом батько з сином займалися мародерством: у дворах та будинках місцевих жителів вони викрадали велосипеди, мопеди, побутові речі та інструменти.

Про це інформує Нацполіція.

Викрадене чоловіки ховали у лісі та на території недобудов і планували в подальшому все продати.

Під час однієї такої "вилазки" зловмисників і затримали поліцейські. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від п'яти до восьми років.

"А в цей самий час в захопленому Ірпені родина батька та сина продовжує боронити місто від загарбників", — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в захопленому Іванкові на Київщині місцеві алкоголіки та наркомани співпрацюють з окупантами, а натомість отримали "дозвіл" грабувати будинки.

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