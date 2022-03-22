Потрібно не дати окупантам перейти річку Ірпінь — голова Київської ОВА розповів про оборону столиці

Українські захисники намагаються втримати ворога, особливо з боку Бучі та Гостомеля, які перебувають під окупацією.

Для того, аби не допустити ворога до Києва, на основних дорогах, перехрестях, висотах, готують рубежі оборони.

Про це сказав голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк в інтерв’ю "Радіо Свобода".

За його словами, Київ — дуже важливий для Кремля, тому росіяни зроблять все можливе, аби туди зайти. Своєю чергою, українські захисники намагаються втримати ворога, особливо з боку Бучі та Гостомеля, які перебувають під окупацією, і не дати можливості розвинути наступ на Київ з цього напрямку.

"Поки що під окупацією – що Буча, що Гостомель, там поки що ніяких дій ми робити не можемо. Нам треба втримати противника на його спробах перейти річку Ірпінь і продовжити наступ на Київ. Поки що потенціал не дає нам можливості перейти до наступальних дій у цьому напрямку, тільки локально. Ми нарощуємо потенціал, а у противника він зменшується", — зазначив Павлюк.

Нагадаємо, що мер Борисполя рекомендував мешканцям виїхати з міста.

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