Нужно не дать оккупантам перейти реку Ирпень – глава Киевской ОВА рассказал об обороне столицы

Украинские защитники пытаются удержать врага, особенно со стороны находящихся под оккупацией Бучи и Гостомеля.

Для того чтобы не допустить врага в Киев, на основных дорогах, перекрестках, высотах, готовят рубежи обороны.

Об этом сказал глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк в интервью "Радио Свобода".

По его словам, Киев очень важен для Кремля, поэтому россияне сделают все возможное, чтобы туда зайти. В свою очередь, украинские защитники пытаются удержать врага, особенно со стороны находящихся под оккупацией Бучи и Гостомеля, и не дать возможности развить наступление на Киев с этого направления.

"Пока под оккупацией – что Буча, что Гостомель, там пока никаких действий мы делать не можем. Нам нужно удержать противника на его попытках перейти реку Ирпень и продолжить наступление на Киев. Пока потенциал не дает нам возможности перейти к наступательным действиям в этом направлении только локально. Мы наращиваем потенциал, а у противника он уменьшается", — отметил Павлюк.

Напомним, чтомэр Борисполя рекомендовал жителям уехать из города.

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