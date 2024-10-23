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В Киевской области работают силы ПВО

В Киевской области работают силы ПВО

Украинские воины защищают небо / Фото: Associated Press

Находитесь в укрытиях!

В воздушном пространстве Киевской области зафиксирован БПЛА.

Силы ПВО работают по целям.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в сообщении в социальных сетях.

Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности.

Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников.

Напомним, что по Украине кружат вражеские беспилотники: стало известно, куда двигаются.

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