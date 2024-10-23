В Киевской области работают силы ПВО

Находитесь в укрытиях!
В воздушном пространстве Киевской области зафиксирован БПЛА.
Силы ПВО работают по целям.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в сообщении в социальных сетях.
Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности.
Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников.
Напомним, что по Украине кружат вражеские беспилотники: стало известно, куда двигаются.
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