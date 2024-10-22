Виталий Кличко передал 5 штурмовой бригаде помощь от киевлян – 550 дронов Mavic

Об этом он сообщил в Facebook.

«Сегодня от общины столицы передали бойцам 5-й отдельной киевской штурмовой бригады еще 550 дронов. В частности, на Донбасс отправятся 150 дронов Mavic 3T и 400 Mavic 3 PRO, которые помогут нашим защитникам в выполнении боевых задач», — сообщил Виталий Кличко.

Мэр напомнил, что в конце лета военным этой бригады Киев уже передавал 600 беспилотников. В том числе 300 FPV-дронов, оборудованных тепловизионными камерами, и 300 дронов Mavic.

«В целом с начала этого года 5-й штурмовой на оснащение Киев выделил из бюджета города 650 млн. грн. Продолжаем помогать нашим защитникам! И постоянно ищем для этого какие-либо возможности», — подчеркнул мэр столицы.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко передал от общества столицы 750 дронов бойцам бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого и еще 750 БпЛА — трем бригадам на Харьковское направление.

Также сообщалось, что брат мэра Киева – Владимир Кличко – отвез на передовую в Донецкую область партию дронов, системы РЭБ и броневик Cobra, приобретенные за внебюджетные средства.