Когда в квартирах киевлян появится тепло: в КГГА дали ответ

Петр Пантелеев рассказал, когда для жителей столицы могут дать отопление в жилые дома.

В КГГА рассказали, когда для жителей столицы могут дать отопление в жилые дома.

Об этом на брифинге рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

По его словам, КГГА планирует решить вопрос с отоплением жилых домов в Киеве в конце октября или начале ноября.

"Мы видим по тенденции, что где-то конец октября Пантелеев начало ноября (температура воздуха станет ниже – ред.). И тогда мы будем принимать решение о начале отопительного сезона", – говорит чиновник.

Пантелеев добавил, что решение будет зависеть от погодных условий и тенденции снижения температуры воздуха.

"Здесь мы ориентируемся на погодные условия, как мы это делаем всегда. Сейчас видим по погоде потепление и тратить "золотой" газ сейчас нецелесообразно в условиях войны. Будем ориентироваться по погоде. Когда будет тенденция к похолоданию, то будем запускать жилищный фонд", – подытожил он.

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