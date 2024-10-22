Семья заммэра Киева шокировала огромным состоянием: Кличко отстранил Прокопива на время проверки

Владимир Прокопив занимает должность заместителя мэра Виталия Кличко по осуществлению полномочий по вопросам самоуправления с 2021 года.

Мэр Киева Виталий Кличко отстранил своего заместителя Владимира Прокопива от исполнения обязанностей и объяснил причину.

Об этом Кличко написал в Telegram.

"Я обращаюсь в правоохранительные и антикоррупционные органы проверить факты, изложенные журналистами-расследователями Bihus.Info относительно заместителя председателя КГГА Владимира Прокопива. А также на время проверки, для ее объективности, отстраняю Прокопива от исполнения обязанностей заместителя председателя КГГА по самоуправляющимся полномочиям", — сообщил мэр Киева.

Отметим, что Владимир Прокопов является депутатом Киевсовета с 2014 года, а с 2021 года занимает должность заместителя мэра Виталия Кличко по осуществлению полномочий по вопросам самоуправления. В Киевский городской совет Прокопов пришел из бизнеса. Много лет он являлся помощником народных депутатов, в том числе Петра Порошенко.

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Напомним, журналисты Bihus.Info узнали о безумном состоянии семьи заместителя мэра Киева. Расследователи выяснили, что родственники Владимира Прокопива владеют рядом объектов коммерческой и жилой недвижимости.

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