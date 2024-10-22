Как Россия повлияла на появление Борщаговки в Киеве: веками россияне пытались отобрать наши земли и при чем здесь РПЦ

Никольская Борщаговка – первый супер-массив Киева с проектным количеством в 120 тысяч человек. Здесь был обустроен первый в стране скоростной трамвай, первый прототип супермаркета, первая сложная автомобильно-транспортная развязка.

Известный краевед и киевед, писатель и публицист Кирилл Степанец на своем YouTube-канале рассказал историю, как российская императрица Екатерина повлияла на появление Борщаговки в Киеве и как веками россияне пытались отобрать наши земли.

"Российская императрица Екатерина в свое время "отжала" земли у монахов в Киеве. РПЦ об этом не любит вспоминать, когда славословит свою государыню-матушку, не рассказывает о том, что однажды Екатерина увидела в монастырях очень большую угрозу для себя и решила их секаляризовать, то есть "отжать" их земли. И уже в отжатых монастырских землях начинают выделять Братскую Борщаговку, Михайловскую Борщаговку, Софиевскую Борщаговку, Петропавловскую Борщаговку и Никольскую Борщаговку. Только после 1784 года, что было подтверждено документально. С тех времен начинает выделяться село Никольская Борщаговка", – рассказывает краевед.

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Степанеь отмечает, что село Никольская Борщаговка почти уничтожено, но, как ни парадоксально, уничтожил его другой массив – Южная Борщаговка. И был такой период, когда на одном этапе функционировал массив и функционировало село. Их жители не любили друг друга, жителей села называли кугутами, а крестьяне в свою очередь оскорбляли жителей массива, называя их массивцами, и они воевали между собой.

После постройки в 70-80-х годах массива Южная Борщаговка была уничтожена село Никольская Борщаговка, и от него сейчас осталось только маленькое выделение улицы Королева, улицы Труша – там буквально 10 домов, а все село похоронено под массив.

"Зато в первую очередь мы будем рассказывать об истории самого массива Никольская Борщаговка, проектная численность населения – 120 тысяч человек предполагалось в этом массиве. Старейшая улица массива Никольская Борщаговка – улица Жмеринская. Она возникла в 980 году, не в 1980, а в 980, как продолжение Белгородской дороги – западного пути, который соединял Киев с европейскими странами Запада, она называлась дорогой королей.

Такая неприметная на сегодняшний день, казалось бы, улица Жмеринская, которая отсоединяет массив Борщаговка от очаровательного оазиса парка "Совки", имеет такой очень почтенный возраст.

И что интересно, именно с этой улицей связано одно из вероятных версий связанное название Борщаговка. Кстати, очень экзотическая. На самом деле, этих версий существует очень много, и когда кто-то вам скажет, что он знает стопроцентную правду, не верьте ему. Это один из тех топонимов, который уходит своими корнями глубоко в века, и мы никогда не узнаем правду, это если говорить откровенно…

Вот одна из версий, рассказанная старожилами села Никольская Борщаговка. Что на этой улице Жмеринской, на старом Белгородском пути или Старожитомирской почтовой дороге жил такой господин Борщ, точнее не жил, а стоял. Там была их застава такая, КПП на современном языке, контрольно-пропускной пункт, таможня. И Борщ был такой, либо Барух, либо Борис – трансформированная подобная версия имени. Это был такой известный таможенник, который здесь собирал плату, пошлину за перевозку товаров в Киев и обратно. Конечно, другие версии более канонические: о том, что здесь варили борщи для киевских монастырей или что борщевками вообще называли земли, которые давались монастырям для того, чтобы они могли прокормить своих монахов. Поскольку сам по себе монастырь – это как отдельный город, где есть собственное хозяйство, были собственные крепостные. И эта "расєйская императрица" Екатерина не зря лишала монастыри поместий, поскольку видела, что они становятся фактически отдельными государствами в государстве. И каноническая версия говорит нам, что здесь варили борщи или, возможно, это просто были земли, которые выдавались монастырям, как говорится, для поддержания штанов, для того чтобы они могли выращивать овощи", – рассказал киевовед.

Кирилл Степанец отметил, что эта местность имеет спокойный ровный рельеф, за редким исключением, здесь не было больших лесонасаждений.

"Примерно здесь в районе Святошино – Борщаговка (кстати, эти районы, как мне рассказывали, тоже между собой воевали в свое время), Святошино – Никольская Борщаговка проходит географическое разграничение двух зон – лесостепи и полесья. Поэтому на Борщаговке обычно были огромные уже природные поля, которые надо было лишать деревьев, и там было очень удобно выращивать те же овощи для монастырей. Такие вот версии происхождения названия "Борщаговка", а вы выбирайте, какие вам больше нравятся", – резюмировал он.

Напомним, ранее Кирилл Степанец рассказал интересную историю гимназии восточных языков в Святошинском районе Киева.