Категорія
Київ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Київщині працюють сили ППО

На Київщині працюють сили ППО

Українські воїни захищають небо / Фото: Associated Press

Перебувайте в укриттях!

У повітряному просторі Київської області зафіксовано БпЛА.

Сили ППО працюють по цілях.

Про це інформує Київська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах. 

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. 

Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.

Нагадаємо, що Україною кружляють ворожі безпілотники: стало відомо, куди рухаються

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Чекаємо на підсилення ППО! Як Рамштайн може змінити ситуацію на фронті 

Чекаємо на підсилення ППО! Як Рамштайн може змінити ситуацію на фронті 

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація