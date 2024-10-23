На Київщині працюють сили ППО

Перебувайте в укриттях!
У повітряному просторі Київської області зафіксовано БпЛА.
Сили ППО працюють по цілях.
Про це інформує Київська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.
Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку.
Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.
Нагадаємо, що Україною кружляють ворожі безпілотники: стало відомо, куди рухаються.
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