Коли у квартирах киян з'явиться тепло: у КМДА дали відповідь

Петро Пантелеєв розповів, коли для мешканців столиці можуть дати опалення у житлові будинки.

У КМДА розповіли, коли для мешканців столиці можуть дати опалення у житлові будинки.

Про це під час брифінгу розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

За його словами, КМДА планує вирішити питання з опаленням житлових будинків у Києві наприкінці жовтня або на початку листопада.

"Ми бачимо по тенденції, що десь кінець жовтня Пантелеєв початок листопада (температура повітря стане нижчою – ред.). І тоді ми будемо приймати рішення про початок опалювального сезону", – каже посадовець.

Пантелеєв додав, що рішення залежатиме від погодних умов та тенденції до зниження температури повітря.

"Тут ми орієнтуємося на погодні умови, як ми це робимо завжди. Зараз бачимо по погоді є потепління і витрачати "золотий" газ зараз недоцільно в умовах війни. Будемо орієнтуватися по погоді. Коли буде тенденція до похолодання, то будемо запускати житловий фонд", – підсумував він.

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