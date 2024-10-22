Без блекаутів: в Києві будують перший повністю енергонезалежний ЖК

Регулярні відключення світла через атаки по енергетичній інфраструктурі змушують українців пристосовуватися до «нової нормальності» воєнних часів. Одні обмежуються зарядними станціями, інші купують генератори. Не відстає і бізнес, зокрема, забудовники, деякі з яких забезпечують автономне живлення критичних систем.

Втім, в житловому комплексі Gravity Park пішли ще далі – він стане першим київським ЖК, всі будинки та інфраструктура якого будуть повністю убезпечені від блекаутів. Опалення та енергопостачання в ньому надаватимуться незалежно від зовнішніх обставин.

Досягається поставлена мета за допомогою двох технологічних рішень. Перше – це велика кількість сонячних батарей, розміщених на покрівлях будинків і навісах відкритих паркомісць. Друге – газопоршневі електростанції, здатні перетворювати природний газ як на електроенергію, так і на тепло.

Сонячні панелі виробництва DEYE стануть своєрідною першою лінією енергонезалежності Gravity Park. У поєднанні з встановлюваними всередині будинків інверторами та акумуляторами вони не тільки будуть автономним відновлюваним енергоджерелом. Таке рішення ще й значно знижує вуглецевий слід, відповідаючи загальній екологічній концепції житлового комплексу в оточенні лісу.

У хмарну погоду, коли тільки сонячної енергії буде недостатньо, використовуватимуться вже газопоршневі установки Cummins. Забудовник спеціально обрав низькошумні моделі, аби звук роботи розташованих біля паркінгу генераторів не заважав мешканцям ЖК працювати чи відпочивати.

За словами авторів проекту, автономність Gravity Park не вдарить по вартості комунальних послуг. За попередніми розрахунками, тарифи на електроенергію в ньому відповідатимуть стандартним для житлової нерухомості.

При цьому житловий комплекс не покладатиметься на самозабезпечення безальтернативно. Він, як і будь-яка інша новобудова, буде підключений і до міської електромережі.

ЖК Gravity Park зводиться в Києві на проспекті Перемоги, 139. На сьогоднішній день його девелопер «Креатор-Буд» збудував вже 36 будинків у столиці, Львові та Тернополі. Перший з будинків Gravity Park запланований до введення в експлуатацію наприкінці 2024-го року.

Житловий комплекс середньо- та малоповерхової забудови матиме власний торговий центр з кінотеатром і фітнес-центром з 4 басейнами, а також дитячим садком. Для автовласників передбачені наземний та підземний паркінги, в той час як решта комплексу буде вільною від автівок. Окрему увагу приділено безпеці мешканців – про неї подбають цілодобова охорона та система відеоспостереження на закритій для сторонніх території.

Нещодавно девелопер розпочав продажі нової черги під назвою Gravity Park deluxe. Одна з її виразних особливостей полягає в тому, що будинки матимуть лише по чотири поверхи. В них майбутні мешканці можуть придбати житло площею від 30 до 90 квадратних метрів.