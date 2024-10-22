Родина заступника мера Києва шокувала шаленими статками: Кличко відсторонив Прокопіва на час перевірки

Володимир Прокопів займає посаду заступника мера Віталія Кличка з питань здійснення самоврядних повноважень від 2021 року.

Мер Києва Віталій Кличко відсторонив свого заступника Володимира Прокопіва від виконання обовʼязків і пояснив причину.

Про це Кличко написав у Telegram.

"Я звертаюся до правоохоронних і антикорупційних органів перевірити факти, викладені журналістами-розслідувачами Bihus.Info щодо заступника голови КМДА Володимира Прокопіва. А також на час перевірки, задля її обʼєктивності, відсторонюю Прокопіва від виконання обовʼязків заступника голови КМДА із самоврядних повноважень", – повідомив мер Києва.

Зазначимо, Володимир Прокопів є депутатом Київради від 2014 року, а від 2021 року займає посаду заступника мера Віталія Кличка з питань здійснення самоврядних повноважень. У Київську міську раду Прокопів прийшов з бізнесу. Багато років він був помічником народних депутатів, в тому числі Петра Порошенка.

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Нагадаємо, журналісти Bihus.Info дізналися про шалені статки родини заступника мера Києва. Розслідувачі з'ясували, що родичі Володимира Прокопіва володіють низкою об'єктів комерційної та житлової нерухомості.

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