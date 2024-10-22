Віталій Кличко передав 5 штурмовій бригаді допомогу від киян – 550 дронів Mavic

Про це він повідомив у Facebook.

«Сьогодні від громади столиці передали бійцям 5-ї окремої київської штурмової бригади ще 550 дронів. Зокрема, на Донбас вирушать 150 дронів Mavic 3T та 400 Mavic 3 PRO, які допоможуть нашим захисникам у виконанні бойових завдань», - повідомив Віталій Кличко.

Мер нагадав, що наприкінці літа військовим цієї бригади Київ вже передавав 600 безпілотників. В тому числі 300 FPV-дронів, обладнаних тепловізійними камерами, та 300 дронів Mavic.

«Загалом від початку цього року 5-й штурмовій на оснащення Київ виділив з бюджету міста 650 млн грн. Продовжуємо допомагати нашим захисникам! І постійно шукаємо для цього будь-які можливості», - наголосив мер столиці.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко передав від громади столиці 750 дронів бійцям бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького та ще 750 БпЛА – трьом бригадам на Харківський напрямок.

Також повідомлялося, що брат мера Києва – Володимир Кличко – відвіз на передову у Донецьку область партію дронів, системи РЕБ та броньовик Cobra, придбані за позабюджетні кошти.