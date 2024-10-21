Неочікувана знахідка в одному з районів Києва: де жили діти вельмож з Іспанії під час їх громадянської війни і чим прославилися (відео)

У Святошинському районі Києва по вул. Львівська, 25, розташована Гімназія Східних мов. Ця будівля має надзвичайно цікаву історію.

Відомий краєзнавець та києвознавець, письменник і публіцист Кирило Степанець розповів історію цієї будівлі на своєму YouTube-каналі.

"У 30-х роках минулого сторіччя у Києві було збудовано інтернат для дітей з Іспанії. На той час Іспанія була охоплена полум’ям громадянської війни. Радянський союз напряму не втручався в події, але допомагав республіканцям зброєю, радниками тощо. Зокрема навіть у Ернеста Гемінґвея у його книзі про його спогади іспанської війни "По кому подзвін", зокрема, згадується журналіст з Києва, якого Гемінґвей назвав найрозумнішою людиною у світі. Так ось, це був київський журналіст Михайло Кольцов-Фрідлянд, розстріляний потім за наказом Сталіна. Так що іспанська війна залишила своє відлуння в тому, що відомий київський кореспондент навіть потрапив до книги Гемінґвея, який безпосередньо брав участь у подіях іспанської війни, а також в Києві було споруджено санаторій для іспанців, для дітей різних високо посадовців, високих чинів з Іспанії. Мало хто про це знає зараз, тому що іспанців цих у 41-у році, напередодні захоплення Києва, до Башкирії евакуювали і там вони й залишилися", – розповідає Кирило.

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Києвознавець зазначив, що спогади про іспанців у місцевих мешканців досить суперечливі, оскільки іспанці ці були зі своїм характером, плюс із заможних родин – розбещені. "Вони нехтували хлібом, а у нас в Україні хліб завжди вважався святим, тим паче, скільки люди пережили голодувань. І тільки-тільки закінчився Голодомор і тут буквально з вікон іспанці викидали хліб, тому що не хотіли його їсти", – пояснює він.

Кирило Степанець розповів, що потім цей інтернат було зачинено, а по війні він став спочатку дитячим інтернатом №1, а наприкінці 50-х років вперше у Радянському союзі саме в цьому інтернаті запровадили вивчення китайської мови, а зараз – це Гімназія Східних мов.

Нагадаємо, в Києві у ніч проти 14 лютого 2022 року, перед повномасштабною війною у київській Гімназії Східних мов спалахнула масштабна пожежа. Тоді полум'я охопило покрівлю та два поверхи школи. Вигоріло щонайменше півтори тисячі квадратних метрів. На щастя, минулося без постраждалих.

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