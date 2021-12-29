В Киеве заработают пункты утилизации новогодних елок: список адресов

Принести елку на утилизацию можно будет до 31 января.

В Киеве с 4 января заработают 15 пунктов приема новогодних елок на базе предприятий коммунального объединения "Киевзеленстрой".

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Принести елку на утилизацию можно будет в будни с 07:00 до 21:00 до 31 января включительно.

Пункты утилизации новогодних деревьев создают для того, чтобы растения могли принести пользу после праздников. Там их измельчают на щепу, которая используется для мульчирования лунок вечнозеленых растений. Зимой мульча защищает почву от промерзания, а в теплое время года помогает сохранить водный баланс и защищает от пересыхания и перегрева.

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"Выброшенные на свалку деревья не принесут пользы, в отличие от тех, которые приносят в пункты утилизации. Традиционно ожидаем две волны, когда украинцы начинают массово выносить елки, сосны и пихты из дома: Старый Новый год и Крещение. В прошлом году киевляне сдали в пункты утилизации 6,5 тысяч новогодних елок", — объяснил генеральный директор КО "Киевзеленстрой" Алексей Король.

Сдать елки можно по адресам:

КП УЗН Голосеевского района – просп. Голосеевский, 87-Г;

КП УЗН Дарницкого района – ул. Тростянецкая, 58-А;

КП УЗН Деснянского района – ул. Электротехническая, 26;

КП УЗН Днепровского района – просп. Освободителей, 6;

КП УЗН Оболонского района – просп. Степана Бандеры, 26-А;

КП УЗН Печерского района – ул. Железнодорожное шоссе, 61;

КП УЗН Подольского района – ул. Дмитриевская, 16;

КП УЗН Святошинского района – ул. Бетховена, 8;

КП УЗН Соломенского района – ул. Новополевая, 95;

КП УЗН Шевченковского района – пер. Герцена, 6;

Дарницкое ЛПГ – Бориспольское шоссе, 23 км;

Дарницкое ЛПГ – просп. Броварской, 2-А;

Дарницкое ЛПГ – ул. Радистов, 1-В;

Дарницкое ЛПГ – Никольское лесничество, квартал № 35;

Дарницкое ЛПГ – Броварское лесничество, квартал №72.

Локации и контакты ответственных лиц можно просмотреть на карте.

Напомним, что живая новогодняя елка – традиционный символ Нового года. С ее появлением в доме появляется и праздничное настроение. ТСН.ua предлагает простую инструкцию, как выбрать елку на Новый год 2022, чтобы она не осыпалась в первый же день и радовала своим видом на протяжении всех праздников.

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