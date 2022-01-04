"Люди – свиньи!" В Киеве после праздников оставили горы мусора у главной елки (фото)

"Люди – свиньи!" В Киеве после праздников оставили горы мусора у главной елки (фото)

Некоторые сетуют на то, что в центре города недостаточно мусорников.

В Киеве после празднования Нового года у главной елки на Софийской площади люди оставили горы мусора. Бумажные стаканчики разбросали по полу и парапетам.

Соответствующее фото опубликовала киевлянка на своей странице в Facebook.

"А теперь смотрите на центральную елку и на то, что на соседних улицах рядом с ней. Видимо, у елки глинтвейн покупают, пока идут выпивают, и потом, где хотят, бумажные стаканчики, там по дороге и оставляют", — написала женщина.

В комментариях к публикации возмущенные киевляне написали, что украинцам нужно научиться не мусорить. Некоторые сетуют на то, что в центре города недостаточно мусорников, другие – на работу коммунальных служб.

"Своими глазами видела коммунальщиков, которые 1 января убирали у елки, но народу столько, что проткнуться невозможно, вполне может быть, что не успевают",

"Количество мусорников не оправдывает того, что некоторые люди — свиньи. Еще и детей своих учат по собственному примеру не ценить труд других",

"У немцев хорошо подобный вопрос решен: покупаешь глинтвейн в чашке. Платишь за глинтвейн и платишь за чашку. Идешь себе с той чашкой, прогуливаешься, а потом или возвращаешь, и тебе возвращают средства, или забираешь — она тобой куплена", — написали под фото.

Татьяна Череп-Пероганыч в Facebook

Напомним, что выбросить новогоднюю елку прямо на свалку – не лучшая идея. Рассказываем, как правильно утилизировать использованные деревья.

Экоактивисты просят власти усилить меру наказания за неправильно выброшенный мусор

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