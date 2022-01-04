В Киеве на Трухановом острове произошел масштабный пожар: есть пострадавшие

Огонь охватил 500 квадратных метров территории.
В столице ночью 3 января на Трухановом острове произошел масштабный пожар. Предварительно горело одно из помещений заведения "ЮБК".
Об этом сообщили в ГСЧС в Киеве.
Как стало известно, происшествие случилось на улице Алматинской в Днепровском районе города. Огонь вспыхнул в двухэтажном производственно-складском помещении. За считанные минуты пламя охватило около 500 "квадратов".
“Сложность тушения пожара заключалась в отсутствии на территории основных источников противопожарного водоснабжения. Все объектные пожарные гидранты, которые должны обеспечить спасателей водой для тушения, были в нерабочем состоянии. Как результат — пожарные прокладывали магистральные линии от ближайшего уличного пожарного гидранта”, — рассказали в пресс-службе ГСЧС в Киеве.
В результате случившегося пострадал мужчина. Его госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения".
Что именно стало причиной пожара, сейчас неизвестно. В обстоятельствах происшествия будут разбираться правоохранители.
Читайте также:
- Кассовые аппараты и фискальные чеки обязательны для большинства покупок: требование вступило в силу.
- Парень в Ровенской области показал полицейским "оружие", из которого он салютовал на Новый год.
- В Запорожье мужчина "под кайфом" избил приехавшего на вызов полицейского.