В Киеве на Трухановом острове произошел масштабный пожар: есть пострадавшие

В Киеве на Трухановом острове произошел масштабный пожар: есть пострадавшие

Огонь охватил 500 квадратных метров территории.

В столице ночью 3 января на Трухановом острове произошел масштабный пожар. Предварительно горело одно из помещений заведения "ЮБК".

Об этом сообщили в ГСЧС в Киеве.

Как стало известно, происшествие случилось на улице Алматинской в Днепровском районе города. Огонь вспыхнул в двухэтажном производственно-складском помещении. За считанные минуты пламя охватило около 500 "квадратов".

“Сложность тушения пожара заключалась в отсутствии на территории основных источников противопожарного водоснабжения. Все объектные пожарные гидранты, которые должны обеспечить спасателей водой для тушения, были в нерабочем состоянии. Как результат — пожарные прокладывали магистральные линии от ближайшего уличного пожарного гидранта”, — рассказали в пресс-службе ГСЧС в Киеве.

В результате случившегося пострадал мужчина. Его госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения".

Что именно стало причиной пожара, сейчас неизвестно. В обстоятельствах происшествия будут разбираться правоохранители.

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