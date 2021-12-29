У Києві запрацюють пункти утилізації новорічних ялинок: перелік адрес

Принести ялинку на утилізацію можна буде до 31 січня.

У Києві з 4 січня запрацюють 15 пунктів прийому новорічних ялинок на базі підприємств комунального об'єднання "Київзеленбуд".

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Принести ялинку на утилізацію можна буде в будні з 07:00 до 21:00 до 31 січня включно.

Пункти утилізації новорічних дерев створюють для того, щоб рослини могли принести користь після свят. Там їх подрібнюють на щепу, яка використовується для мульчування лунок вічнозелених рослин. Узимку мульча захищає ґрунт від промерзання, а в теплу пору року допомагає зберегти водний баланс та захищає від пересихання і перегріву.

"Викинуті на смітник дерева не принесуть користі, на відміну від тих, які приносять у пункти утилізації. Традиційно очікуємо на дві хвилі, коли українці починають масово виносити ялинки, сосни й смереки з дому: Старий Новий рік та Водохреще. Минулого року кияни здали в пункти утилізації 6,5 тисячі новорічних ялинок", – пояснив генеральний директор КО "Київзеленбуд" Олексій Король.

Здати ялинки можна за адресами:

КП УЗН Голосіївського району – просп. Голосіївський, 87-Г;

КП УЗН Дарницького району – вул. Тростянецька, 58-А;

КП УЗН Деснянського району – вул. Електротехнічна, 26;

КП УЗН Дніпровського району – просп. Визволителів, 6;

КП УЗН Оболонського району – просп. Степана Бандери, 26-А;

КП УЗН Печерського району – вул. Залізничне шосе, 61;

КП УЗН Подільського району – вул. Дмитрівська, 16-А;

КП УЗН Святошинського району – вул. Бетховена, 8;

КП УЗН Солом’янського району – вул. Новопольова, 95;

КП УЗН Шевченківського району – пров. Герцена, 6;

Дарницьке ЛПГ – Бориспільське шосе, 23 км;

Дарницьке ЛПГ – просп. Броварський, 2-А;

Дарницьке ЛПГ – вул. Радистів, 1-В;

Дарницьке ЛПГ – Микільське лісництво, квартал № 35;

Дарницьке ЛПГ – Броварське лісництво, квартал № 72.

Локації та контакти відповідальних осіб можна переглянути на мапі.

Нагадаємо, що жива новорічна ялинка — традиційний символ Нового року. З її появою в домі з’являється і святковий настрій. ТСН.ua пропонує просту інструкцію, як вибрати ялинку на Новий рік 2022, щоб вона не обсипалася в перший же день і тішила своїм виглядом протягом всіх свят.

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