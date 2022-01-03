Суд отправил под домашний арест водителя, который пьяным на авто сбил ребенка в Киеве и скрылся

Суд отправил под домашний арест водителя, который пьяным на авто сбил ребенка в Киеве и скрылся

Мальчик выжил и находится в больнице.

Шевченковский районный суд отправил под домашний арест 42-летнего водителя BMW, который 1 января на перекрестке проспекта Свободы и улицы Светлицкого сбил на пешеходном переходе 12-летнего мальчика и скрылся. Ребенок переходил дорогу на зеленый свет.

Водитель сразу же скрылся с места происшествия. Его перехватили патрульные полицейские на Оболони. Как выяснилось, мужчина был пьян за рулем – прибор Драгер показал 1.00 промилле алкоголя в организме. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

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Пострадавшего мальчика с травмами разной степени госпитализировали в больницу.

Следственное управление полиции Киева возбудило уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения. Водителю грозит лишение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

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