В Киеве на станции метро неизвестные избили пассажира: он очутился в больнице

В Киеве на станции метро неизвестные избили пассажира: он очутился в больнице

Потерпевшему понадобилась помощь медиков.

В Киеве на станции метро "Контрактовая площадь" подрались пассажиры.

Об этом со ссылкой на столичную полицию сообщает Сегодня.

Также читайте В Херсоне жестоко избили депутата из-за замечаний на улице

Почему случился конфликт между пассажирами, выясняет полиция. Впрочем, неизвестные, избившие мужчину, скрылись. Заявление к стражам порядка пассажир пока не написал.

Пострадавший после избиения потерял сознание. Ему понадобилась помощь медиков. На полу возле мужчины, сидевшего на скамейке, была видна кровь.

"Пока заявитель находится в больнице, предварительно известно, что он получил легкие телесные повреждения. Был в состоянии алкогольного опьянения", – сообщили в полиции.

Как сообщалось, в Киеве парень из-за долга избил товарища битой чуть ли не до смерти. Потерпевший находится в больнице под наблюдением медиков, а обидчику за нанесение тяжких телесных повреждений сообщено о подозрении.

Читайте также: