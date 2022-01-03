В Киеве на станции метро неизвестные избили пассажира: он очутился в больнице

Потерпевшему понадобилась помощь медиков.
В Киеве на станции метро "Контрактовая площадь" подрались пассажиры.
Об этом со ссылкой на столичную полицию сообщает Сегодня.
Почему случился конфликт между пассажирами, выясняет полиция. Впрочем, неизвестные, избившие мужчину, скрылись. Заявление к стражам порядка пассажир пока не написал.
Пострадавший после избиения потерял сознание. Ему понадобилась помощь медиков. На полу возле мужчины, сидевшего на скамейке, была видна кровь.
"Пока заявитель находится в больнице, предварительно известно, что он получил легкие телесные повреждения. Был в состоянии алкогольного опьянения", – сообщили в полиции.
Как сообщалось, в Киеве парень из-за долга избил товарища битой чуть ли не до смерти. Потерпевший находится в больнице под наблюдением медиков, а обидчику за нанесение тяжких телесных повреждений сообщено о подозрении.
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