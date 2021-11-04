В Киеве загорелся ресторан: фото

Информации о пострадавших пока нет.
В Киеве вечером в среду, 3 ноября, в ресторане "Mamamia!" на проспекте Победы, 9Б вспыхнул пожар.
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
Отмечается, что на месте инцидента работают спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Информации о пострадавших пока не поступало.
Пользователи соцсетей сообщают о задымлении расположенных поблизости зданий. "Столб дыма прямо на Министерство инфраструктуры и на мой дом валит. Дышать в доме нечем. Все в дыму", — жалуется один из комментаторов.
Официальной информации о пожаре пока нет. Следите за обновлениями.
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