В Киеве загорелся ресторан: фото

Информации о пострадавших пока нет.

В Киеве вечером в среду, 3 ноября, в ресторане "Mamamia!" на проспекте Победы, 9Б вспыхнул пожар.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Отмечается, что на месте инцидента работают спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Информации о пострадавших пока не поступало.

Пользователи соцсетей сообщают о задымлении расположенных поблизости зданий. "Столб дыма прямо на Министерство инфраструктуры и на мой дом валит. Дышать в доме нечем. Все в дыму", — жалуется один из комментаторов.

Официальной информации о пожаре пока нет. Следите за обновлениями.

dtp.kiev.ua

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