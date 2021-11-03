В Киеве "ювелир" воровал украшения, которые ему приносили в ремонт: он обманул 11 человек

Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.
В Киеве "ювелир" исчезал с ценными вещами, которые ему приносили в ремонт. Из-за его действий пострадало 11 человек.
Об этом сообщили в Нацполиции г. Киева.
К стражам порядка обратилась потерпевшая, которая сообщила, что она на улице Семьи Сосниных отдала в мастерскую на ремонт ювелирные изделия. Однако она не может их вернуть, поскольку мастер скрылся и не приходит на работу.
Следствие установило, что мужчина забирал украшения в ремонт, выдавал клиентам квитанцию, однако изделия не возвращали и не выходили на связь. Жертвами "ювелира" стали 11 человек.
Личность мошенника установили. Это – 40-летний иностранец. Он похитил украшений на общую сумму 287 тысяч гривен. Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 и ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество. Ему грозит до 3 лет лишения свободы.
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