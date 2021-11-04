У Києві зайнявся ресторан: фото

Інформації щодо потерпілих наразі немає.
У Києві увечері в середу, 3 листопада, в ресторані "Mamamia!" на проспекті Перемоги, 9Б спалахнула пожежа.
Про це повідомляє "Київ Оперативний".
Зазначається, що на місці інциденту працюють рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Інформації щодо потерпілих поки не надходило.
Користувачі соцмереж повідомляють про задимлення розташованих поблизу будівель. "Стовп диму просто на Міністерство інфраструктури і на мій будинок йде. Дихати в будинку нічим. Все в диму", - скаржиться один із дописувачів.
Офіційної інформації щодо пожежі наразі немає. Стежте за оновленнями.
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