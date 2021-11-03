В Киеве вышел из военного госпиталя и пропал без вести военнослужащий ВСУ

Дозвониться ему не могут ни родные, ни близкие.
В Киевской области общественность разыскивает пропавшего без вести военнослужащего ВСУ 29-летнего Андрея Матющенко.
Об этом пишут в телеграмм-канале DTP.Kiev.ua.
Так, мужчина 30 октября около 17:00 вышел с военного госпиталя в Киеве, который находится находится на улице Госпитальной в Печерском районе столицы. После чего перестал отвечать на звонки родных и близких.
Был одет в черный спортивный костюм Adidas и в черные кроссовки.
"Кто видел или кому известно о местонахождении Андрея, позвоните по телефону: 0 (96) 961 81 04 — жена Наташа, 0 (98) 745 17 75 — отец Петр Анатольевич", — подчеркнули в телеграмм-группе.
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