В Киеве вырастет стоимость проезда в общественном транспорте

В КГГА обещают, что сохранят все имеющиеся льготы на проезд для киевлян.

В Киеве будет повышена стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте ради его стабильной работы.

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Об этом 20 октября заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"Это — непопулярный шаг, на который мы вынуждены пойти ради сохранения стабильной работы коммунальных предприятий-перевозчиков. Сегодня, в условиях повышения тарифов на энергоносители, оставить стоимость проезда на существующем уровне означает: загнать перевозчиков в долговые ямы, а впоследствии и парализовать работу транспортных предприятий. Именно поэтому мы вынуждены начать процедуру по повышению тарифа", — отметил он.

Поворозник добавил, что сейчас город ожидает предложения от коммунальных предприятий относительно экономического обоснования тарифа. После этого будет сформирована обоснованная стоимость проезда, и предложения подадут на обсуждение общественности. В то же время, какая именно будет стоимость одной поездки пока не сообщается.

Напомним, что с 1 ноября новые тарифы на проезд в троллейбусах и трамваях начнут действовать в Одессе. Повышение тарифов обусловлено повышением тарифных ставок, цен на запчасти, основные и вспомогательные материалы, увеличением расходов на оплату труда, тарифов на электрическую энергию и коммунальные услуги.

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