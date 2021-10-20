В ЦНАПах Киева открыли пункты прививки: предлагают три вакцины на выбор

В ЦНАПах Киева открыли пункты прививки: предлагают три вакцины на выбор

Прививаться можно в порядке живой очереди непосредственно в ЦНАП или выбрать удобное для вакцинации время через систему Helsi.

В Центрах предоставления административных услуг почти в каждом районе Киева открыли пункты прививки от коронавируса : предлагают три вакцины на выбор.

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Константин Усов в своем Telegram-канале.

Прививаться можно в порядке живой очереди непосредственно в ЦНАП или по возможности выбрать удобный для вакцинации время через систему Helsi.

"В рамках комплексной программы противодействия распространению COVID-19 точки вакцинации для киевлян открываются в общественных заведениях Киева. С начала октября жители города могут вакцинироваться в удобном для них районном ЦНАП. На сегодня в ЦНАПах столицы провакцинировано уже 1100 киевлян", — отметил Усов.

Заместитель председателя КГГА сообщил, что пункты вакцинации открыты в Центрах Дарницкого, Голосеевского, Деснянского, Печерского, Святошинского, Оболонского и Соломенского районов.

По его словам, для желающих привиться доступны вакцины:

AstraZeneca (Covishield, SKBio) CoronaVac/Sinovac Biotech; Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Стоит отметить, что в Киеве вдвое выше уровень вакцинации по сравнению с общегосударственным.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко эмоционально обратился к жителям столицы с призывом вакцинироваться. Он отметил, что 98% госпитализированных в больницы — непривитые. И умирают, в абсолютном большинстве, невакцинированные пациенты. Мэр добавил, что Киев находится на пороге красной зоны.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua

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