Пьяный отец выгнал из дома: в Борисполе ночью на улице обнаружили 8-летнего мальчика без верхней одежды

Пьяный отец выгнал из дома: в Борисполе ночью на улице обнаружили 8-летнего мальчика без верхней одежды

Все время, пока сына не было дома, обеспокоенная мать искала его.

В Борисполе ночью на улице обнаружили 8-летнего мальчика без верхней одежды.

Выяснилось, что ребенка выгнал из дома пьяный отец.

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Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области.

"Вчера около полуночи бориспольские патрульные получили сообщение об обнаружении малолетнего мальчика, который был сам на улице в столь поздний час. Также заявитель обратил внимание, что мальчик был слишком легко одет. Мужчина узнал, что ребенка выгнал из дома нетрезвый отец", — говорится в сообщении.

Прибыв на место вызова, на остановке общественного транспорта инспекторы заметили малолетнего ребенка.

Полицейские узнали у мальчика его адрес.

Приехав к ребенку домой, патрульные встретили озабоченную маму, которая сообщила, что все время, пока ее 8-летнего сына не было дома, искала его.

Инспекторы передали мальчика матери и провели с ней профилактическую беседу. Женщина написала объяснение этой ситуации, которое патрульные передадут в отделение полиции.

Напомним, в Днепре женщина подралась с мужчиной, который бросил камни в лицо ее 2-летнему сыну.

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