У Києві зросте вартість проїзду в громадському транспорті

У КМДА обіцяють, що збережуть усі наявні пільги на проїзд для киян.

У Києві буде підвищено вартість проїзду в комунальному громадському транспорті заради його стабільної роботи.

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Про це 20 жовтня заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Це – непопулярний крок, на який ми вимушені піти заради збереження стабільної роботи комунальних підприємств-перевізників. Сьогодні, в умовах підвищення тарифів на енергоносії, залишити вартість проїзду на існуючому рівні означає: загнати перевізників у боргові ями, а згодом і паралізувати роботу транспортних підприємств. Саме тому ми вимушені розпочати процедуру з підвищення тарифу", - зазначив він.

Поворозник додав, що наразі місто очікує пропозиції від комунальних підприємств щодо економічного обґрунтування тарифу. Після цього буде сформована обґрунтована вартість проїзду, і пропозицію подадуть на обговорення громадськості. Водночас, яка саме буде вартість однієї поїздки наразі не повідомляється.

Нагадаємо, що від 1 листопада нові тарифи на проїзд в тролейбусах і трамваях почнуть діяти в Одесі. Підвищення тарифів обумовлено підвищенням тарифних ставок, цін на запчастини, основні і допоміжні матеріали, збільшенням витрат на оплату праці, тарифів на електричну енергію та комунальні послуги.

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