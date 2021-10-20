"Женщины кричали, а водитель в панике крутил рулем": под Киевом маршрутка без тормозов едва не слетела в озеро

Все детали дорожного происшествия выясняются.

Под Киевом в поселке Вита-Почтовая у маршрутки отказали тормоза, и транспорт с пассажирами в салоне вылетел на встречную полосу, столкнувшись с несколькими авто. К счастью, в результате ДТП обошлось без жертв.

Инцидент произошел в понедельник, 18 октября, сообщает dtp.kiev.ua.

"В Вита-Почтовой под Киевом "взбесившаяся" маршрутка с полным салоном пассажиров выехала на встречную полосу, зацепила несколько попутных автомобилей. К счастью, обошлось без лобовых столкновений и жертв. Предварительно, у маршрутки отказали тормоза", — говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, как водитель маршрутки начал лавировать, пытаясь как-то остановить автобус. Во время поворота он все же зацепил машины, двигавшиеся впереди и остановил транспортное средство на встречной полосе у тротуара.

"Сначала водитель начал кричать, что у него отказали тормоза и в панике крутить рулем, потом несколько женщин начали кричать и паниковать. В итоге все закончилось хорошо, но было страшно, потому что был риск улететь в озеро которое было справа от дороги", — рассказал один из очевидцев.

Напомним:

Масштабная авария, в результате которой три человека погибли, восемь попало в больницу, произошла в Одесской области. Утром там столкнулись два грузовика, два буса и легковушка. Среди пострадавших — дети. Сразу после аварии полиция перекрыла движение по трассе Киев-Одесса и перенаправляет весь поток транспорта в объезд.

в результате которой три человека погибли, восемь попало в больницу, произошла в Одесской области. Утром там столкнулись два грузовика, два буса и легковушка. Среди пострадавших — дети. Сразу после аварии полиция перекрыла движение по трассе Киев-Одесса и перенаправляет весь поток транспорта в объезд. Тем временем в Киеве иностранец на Hyundai въехал в Skoda, которая от удара оказалась на переходе и сбила насмерть женщину. Смертельная авария произошла на Воздухофлотском проспекте в Соломенском районе столицы.

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