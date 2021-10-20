Изменились ли тарифы на тепло для столицы: в "Киевтеплоэнерго" дали ответ

Изменились ли тарифы на тепло для столицы: в "Киевтеплоэнерго" дали ответ

Из-за роста стоимости газа тарифы изменились только для коммерческих и бюджетных учреждений.

Из-за роста стоимости газа изменились тарифы для коммерческих и бюджетных учреждений. Изменения не повлияют на стоимость отопления для населения. Тариф на тепловую энергию для этой категории потребителей в отопительном сезоне 2021-2022 остается на уровне прошлого года.

Об этом сообщает "Киевтеплоэнерго".

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В связи с окончанием срока действия тарифов для "Киевтеплоэнерго", которые были установлены распоряжением КГГА №2077 (согласно постановлению №869), а также стремительным повышением стоимости газа и изменением условий его закупки (квотирование объемов, высокие штрафные санкции, безакцептное списание стоимости газа со счетов и т.д.), установлены новые тарифы КП "Киевтеплоэнерго" для трех категорий потребителей: бюджетных и коммерческих учреждений, а также религиозных организаций.

В структуре тарифов "Киевтеплоэнерго" топливная составляющая составляет около 80%. После отмены 20 мая текущего года действия ВСО (возложение специальных обязанностей) фактическая цена закупки газа для предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) значительно изменилась по сравнению с ценой, заложенной в тарифах (распоряжение №2077).

Условиями договора ГК "Нафтогаз Трейдинг" предусмотрена дифференциация цен природного газа. Для коммерческих, бюджетных и религиозных учреждений — это рыночная цена, которая определяется ежемесячно.

КГГА

В новых тарифах на тепловую энергию КП "Киевтеплоэнерго" для нужд бюджетных учреждений, других потребителей и религиозных организаций учтено цену почти 11600 грн с НДС/тыс. куб. м, которая была актуальна на момент расчета проекта тарифов с целью приведения их к экономически обоснованному уровню. Но уже в октябре текущего года цена закупки газа для указанных категорий потребителей — почти 25 тыс. грн с НДС/тыс. куб. м.

Тарифы утверждены распоряжением исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) от 13 октября 2021 № 2145. Период действия новых тарифов "Киевтеплоэнерго" для бюджетных, коммерческих и религиозных организаций — до 30 сентября 2022 года. Ознакомиться с распоряжением можно по ссылке.

Напомним, стало известно, что с субботы, 23 октября, в Киеве начнут включать отопление. Весь процесс займет от недели до 10 дней.

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