В Киеве в результате атаки БпЛА возник пожар

Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

В Киеве российский беспилотник упал в Подольском районе, в результате чего загорелся пожар.

Об этом говорится в сообщении КМВА.

"В результате атаки ударных дронов вооруженных сил российской федерации по Киеву в Подольском районе города зафиксировано падение обломков предварительно, есть информация по пожару", — говорится в сообщении.

Позже в КМВА уточнили, что в результате падения обломков в Подольском районе, на открытой местности возникло возгорание травяного настила на площади примерно 50 кв.

Ведется работа по ликвидации пожара. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области силы противовоздушной обороны сработали по вражеским ударным беспилотникам.

Кроме того, мы ранее информировали, что ночью РФ ударила баллистикой и дронами.

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