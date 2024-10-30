"Шахед" летел на нас, а потом — взрыв": жительница поврежденного дома в Киеве о вражеской атаке

Утро для женщины и ее домашней любимицы началось с сирены.

Ночная атака на столицу 30 октября, которая стала 19-й с начала месяца, оставила после себя выгоревшие квартиры, разбитые дома и обломки вражеского железа на детской площадке. Об атаке вражеского "Шахеда" рассказала жительница поврежденного в Киеве дома.

Об этом шла речь в ее комментарии novyny.live.

"Шахед" летел как у нас, я начала читать Отче наш, а потом был взрыв — попали в дом", — рассказала киевлянка Наталья.

Утро для женщины и ее домашней любимицы началось с сирены воздушной тревоги.

"Услышала, что была повышена тревога и поняла, что снова "Шахеды". Пошла в туалет, потому что кошка тоже нервничала. И в это время услышала, как очень низко пролетает "Шахед". Я думала, он летит прямо в дом, но благодарить богу, он пролетел. Я начала читать Отче наш и держаться за икону", – рассказала она.

На этом атака не кончилась.

"Секунд через 15 снова услышала "Шахед" и такой пикет, типа, как падает самолет. Было очень громко. Был взрыв — я поняла, что попали в дом. Я быстренько собралась, взяла кошку и побежала. Было очень много дыма. Я сначала подумала, что попали в крышу, но когда вышла на улицу, увидела, что горят нижние этажи», – поделилась Наталья.

Напомним, что во время атаки "Шахедами" на Киев серьезно было повреждено здание частной еврейской школы "Жемчужина".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Киев – под ударом! Взрывы! Страшная ночь, выгоревшие квартиры и разбитые дома!

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