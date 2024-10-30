Россияне каждую ночь атакуют Киев БпЛА: местные власти рассказали о тактике врага

Оккупанты запускают и "Шахеды", и дроны "Гербера".
Армия РФ почти каждую ночь атакует Киев беспилотниками. Дроны заходят в Киев на малых высотах и с разных сторон, а также быстро меняют маршрут.
Об этом рассказал спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов в эфире "Громадського радіо".
"Хотя в прошлом месяце был случай, когда российские дроны заходили на высоте более одного километра. Крутятся в какой-то зоне, привлекая внимание. Основная цель — максимально запутать мобильные огневые группы, заставить их перемещаться и таким образом создать коридор для прохождения следующих волн "Шахедов", – рассказал Шаманов.
Он отметил, что уже третью ночь подряд обломки падают в Соломенском районе. Впрочем, почему именно этот район стал мишенью для российских ударов, чиновник не объяснил.
По словам Шаманова, оккупанты атакуют столицу не только "Шахедами", но и дронами "Гербера". Их россияне запускают без боевой части – то есть как фальш-цель. Таким образом, россияне пытаются запутать украинскую систему ПВО.
Напомним, ночью 30 октября российская армия ударила БПЛА по Киеву уже в 19-й раз с начала этого месяца. В одной из многоэтажек возник пожар в нескольких квартирах. Из дома были эвакуированы 18 человек.
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