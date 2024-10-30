Во время атаки на Киев была повреждена еврейская школа (фото)

К счастью, обошлось без жертв.
Во время атаки беспилотниками на Киев в ночь на 30 октября серьезно пострадало здание частной еврейской школы "Перлына".
Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.
В момент атаки в здании еврейской школы никого не было, так что обошлось без жертв. Однако само здание получило серьезные повреждения.
Посол добавил, что в результате атаки также пострадал соседний жилой дом и несколько человек получили ранения.
"Утром я связался с главным раввином Киева Йонатаном Марковичем и выразил свою поддержку. Сделаем все, чтобы помочь общине возобновить работу школы в самое короткое время", – отметил Бродский.
Напомним, ночью российская армия атаковала Киев дронами "Шахед". Обломки упали в Соломенском районе столицы, в многоэтажке вспыхнул пожар. Пострадали девять человек.
Читайте также: