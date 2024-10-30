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Во время атаки на Киев была повреждена еврейская школа (фото)

Во время атаки на Киев была повреждена еврейская школа (фото)

Повреждена еврейская школа "Перлына" в Киеве/Фото: телеграм-канал посла Израиля в Украине Михаэля Бродского

К счастью, обошлось без жертв.

Во время атаки беспилотниками на Киев в ночь на 30 октября серьезно пострадало здание частной еврейской школы "Перлына".

Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

В момент атаки в здании еврейской школы никого не было, так что обошлось без жертв. Однако само здание получило серьезные повреждения.

Посол добавил, что в результате атаки также пострадал соседний жилой дом и несколько человек получили ранения.

"Утром я связался с главным раввином Киева Йонатаном Марковичем и выразил свою поддержку. Сделаем все, чтобы помочь общине возобновить работу школы в самое короткое время", – отметил Бродский.

Повреждена еврейская школа
Повреждена еврейская школа "Перлына" в Киеве/Фото: телеграм-канал посла Израиля в Украине Михаэля Бродского

Напомним, ночью российская армия атаковала Киев дронами "Шахед". Обломки упали в Соломенском районе столицы, в многоэтажке вспыхнул пожар. Пострадали девять человек.

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