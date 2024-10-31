У Києві внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа

Інформація щодо постраждалих чи руйнувань не надходила.

У Києві російський безпілотник впав у Подільському районі, внаслідок чого зайнялася пожежа.

Про це йдеться у повідомленні КМВА.

"Внаслідок атаки ударних дронів збройних сил російської федерації по Києву в Подільському районі міста зафіксовано падіння уламків попередньо, є інформація щодо пожежі", - йдеться у повідомленні.

Пізніше у КМВА уточнили, що внаслідок падіння уламків в Подільському районі, на відкритій місцевості виникло загорання трав’яного настилу на площі приблизно 50 м. кв.

Ведеться робота по ліквідації пожежі. Інформація щодо постраждалих чи руйнувань не надходила.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Київській області сили протиповітряної оборони спрацювали по ворожих ударних безпілотниках.

Крім того, ми раніше інформували, що вночі РФ вдарила балістикою та дронами.

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