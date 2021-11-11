В Киеве в Гидропарке горит кафе на воде

Загорелось кафе сегодня вечером, 11 ноября.

В Гидропарке в Киеве загорелось однопалубное кафе, расположенное в заливе Днепр. Возгорание произошло сегодня вечером, 11 ноября. Пожарные ликвидируют пожар в заведение питания.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"11 ноября в ГСЧС поступила информация, что в районе Гидропарк, в заливе р. Днепр (близ Венецианского моста), на однопалубном плавучем кафе возник пожар. В 21:16 он был локализован на площади 160 м кв. От ГСЧС привлечено 20 человек и 4 единицы техники", — сообщают столичные пожарные.

К счастью, жертв и пострадавших нет.

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