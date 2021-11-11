Дым виден за несколько километров: в Киеве в парке "Совки" произошел масштабный пожар (видео)

Дым виден за несколько километров: в Киеве в парке "Совки" произошел масштабный пожар (видео)

Площадь пожара довольно большая, костер охватил зону барбекю и кафе.

В Киеве в парке "Совки" произошел масштабный пожар.

Известно, что загорелся сарай на территории парка.

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Об этом сообщил паблик "Киев Сейчас".

Площадь пожара достаточно велика, костер охватил зону барбекю и кафе.

На месте уже работают спасатели.

Огромный столб дыма виден даже от станции метро "Житомирская".

Напомним, ночью в Киеве чуть ли не дотла выгорела станция технического обслуживания автомобилей.

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