Дым виден за несколько километров: в Киеве в парке "Совки" произошел масштабный пожар (видео)

Площадь пожара довольно большая, костер охватил зону барбекю и кафе.
В Киеве в парке "Совки" произошел масштабный пожар.
Известно, что загорелся сарай на территории парка.
Об этом сообщил паблик "Киев Сейчас".
Площадь пожара достаточно велика, костер охватил зону барбекю и кафе.
На месте уже работают спасатели.
Огромный столб дыма виден даже от станции метро "Житомирская".
Напомним, ночью в Киеве чуть ли не дотла выгорела станция технического обслуживания автомобилей.
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