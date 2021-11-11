В изуродованном огнем костеле святого Николая в Киеве снова будет звучать орган: только на литургиях

В изуродованном огнем костеле святого Николая в Киеве снова будет звучать орган: только на литургиях

После разрушительного пожара Министерство культуры передаст храм в пользование римско-католическому приходу.

Согласно договоренности Министерства культуры и римско-католической церкви изуродованный огнем костел святого Николая в Киеве передадут религиозной общине. В последние десятилетия здание собора делили верующие и музыканты — здесь поочередно проводились литургии и органные концерты.

О том, как будет восстанавливаться храм и найдется ли здесь место для поклонников музыки, говорится в сюжете ТСН.19:30.

После пожара богослужения в костеле Николая проходят в так называемом "нижнем храме", где теперь на видном месте стоит уцелевшая в огне икона Богородицы. Не повредило пламя также две деревянные скульптуры святых.

Столетнее здание авторства архитектора Городецкого оказалось под угрозой уничтожения 3 сентября этого года, когда в костеле святого Николая из-за короткого замыкания в органе возник пожар. Именно этот инструмент пострадал от огня больше всего.

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Его установили в храме более 40 лет назад. Здание тогда использовали только как концертный зал. С обретением независимости в римско-католический храм вернулись верующие.

Приход и органный зал десятилетиями делили это помещение, принадлежащее министерству культуры. Священники всегда хотели, чтобы культовое сооружение полностью передали общине. Музыканты говорили, что органный зал в соборе тоже должен быть.

За время столь длительного сосуществования здание разрушалось, денег на ремонт не было. Но после разрушительного пожара Минкульт и римско-католическая церковь достигли договоренности.

"Министерство культуры передаст в постоянное пользование приходу святого Николая помещение Костела святого Николая только после завершения противоаварийных работ. Это должно произойти не позднее 1 июня 2022 года", — сообщили в ведомстве.

Деньги на восстановление храма собрали небезразличные граждане, предприниматели перечисляли миллионы. Разрабатывают документацию, физически реставрация еще не началась. Сам собор остается собственностью государства. Верующие обязуются хранить памятник истории и архитектуры.

"У нас хорошие демократические отношения, мы сочувствуем тем, которые также пользовались этим храмом и сейчас не имеют места... Но этот храм прежде всего должен быть культовым сооружением, а не домом музыки.", — отметил отец Виталий Подолян, настоятель прихода святого Николая римско-католической церкви.

В костеле Николая должен появиться новый орган, но его будут использовать только во время богослужений. Музыканты, которые сейчас скитаются без инструмента на разных площадках, надеются на новое помещение. Правда, когда оно появится неизвестно.

“У нас не было споров, мы всегда шли на компромиссы. Я не против, чтобы мы и дальше сосуществовали вместе. Но если будет построено новый дом музыки, то с радостью в него перейдем”, — отметила солистка национального дома органной музыки Валерия Балаховская.

Новости Украины: изуродованный огнем костел Святого Николая передадут религиозной общине

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