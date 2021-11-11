В Києві в Гідропарку горіло кафе на воді

Загорілося кафе сьогодні ввечері, 11 листопада.

В районі Гідропарку у Києві загорілося однопалубне кафе, яке розташоване в затоці Дніпра. Загорання сталося сьогодні ввечері, 11 листопада. Вогнеборці ліквідували пожежу у закладі харчування.

Про це повідомляє ДСНС України.

"11 листопада до ДСНС надійшла інформація, що в районі Гідропарку, в затоці р. Дніпро (поблизу Венеціанського мосту), на однопалубному плавучому кафе виникла пожежа. О 21:16 її було локалізовано на площі 160 м кв. Від ДСНС залучено 20 осіб та 4 одиниці техніки", - повідомляють столичні вогнеборці.

На щастя, жертв та постраждалих немає.

ОНОВЛЕНО

Станом на 22:30 11 листопада пожежу в кафе на воді в районі Гідропарку вогнеборці ліквідували о 21:41.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання