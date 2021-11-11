У понівеченому вогнем костелі святого Миколая в Києві знову звучатиме орган: тільки на літургіях

У понівеченому вогнем костелі святого Миколая в Києві знову звучатиме орган: тільки на літургіях

Після руйнівної пожежі Міністерство культури передасть храм у користування римо-католицькій парафії.

Відповідно до домовленості Міністерства культури та римо-католицької церкви понівечений вогнем костел святого Миколая у Києві передадуть релігійній громаді. Упродовж останніх десятиліть будівлю собору ділили віряни та митці — тут почергово проводилися літургії та органні концерти.

Про те, як буде відновлюватися храм і чи знайдеться тут місце для шанувальників музики, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Після пожежі богослужіння в костелі Миколая відбуваються у так званому “нижньому храмі”, де тепер на видному місці стоїть вціліла у вогні ікона Богородиці. Не пошкодило полум’я також дві дерев’яні скульптури святих.

Столітня будівля авторства архітектора Городецького опинилася під під загрозою знищення 3 вересня цього року, коли в костелі святого Миколая через коротке замикання в органі виникла пожежа. Саме цей інструмент постраждав від вогню найбільше.

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Його встановили у храмі понад 40 років тому. Будівлю тоді використовували лише як концертну залу. З набуттям незалежності до римо-католицький храм повернулися віряни.

Парафія і органний зал десятиліттями ділили це приміщення, яке належить міністерству культури. Священники завжди хотіли, аби культову споруду повністю передали громаді. Музиканти казали, що органний зал в соборі теж має бути.

За час такого тривалого співіснування будівля руйнувалася, грошей на ремонт не було. Але після руйнівної пожежі Мінкульт та римо-католицька церква досягли домовленості.

"Міністерство культури передасть у постійне користування парафії святого Миколая приміщення Костелу святого Миколая тільки після завершення протиаварійних робіт. Це має відбутися не пізніше 1 червня 2022 року", - повідомили у відомстві.

Гроші на відновлення храму зібрали небайдужі громадяни, підприємці перераховували мільйони. Наразі розробляють документацію, фізично реставрація ще не почалась. Сам собор залишається власністю держави. Віряни зобов’язуються зберігати пам’ятку.

“У нас добрі демократичні стосунки, ми співчуваємо тим, котрі також користалися з цього храму і зараз не мають місця... Та цей храм передусім має бути кульовою спорудою, а не будинком музики.”, - зауважив з цього приводу отець Віталій Подолян, настоятель парафії святого Миколая римо-католицької церкви.

У костелі Миколая повинен з’явитися новий орган, але його використовуватимуть лише під час богослужінь. Музиканти, які зараз поневіряються без інструмента на різних майданчиках, сподіваються на нове приміщення. Щоправда, коли воно з’явиться невідомо.

“У нас не було суперечок, ми завжди йшли на компроміси. Я не проти, щоб ми й надалі співіснували разом. Але якщо буде збудовано новий будинок музики, то з радістю в нього перейдемо”, - зауважила солістка національного будинку органної музики Валерія Балаховська.

Новини України: понівечений вогнем костел Святого Миколая передадуть релігійній громаді

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