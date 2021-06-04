В Киеве умерла известная правозащитница из Крыма

Елена Лысенко ушла из жизни из-за коронавируса.

В Киеве ушла из жизни правозащитница Крымской правозащитной группы Елена Лысенко.

Ее организм не справился с коронавирусом.

Об этом сообщила сокоординатор благотворительного фонда "Восток SOS" Александра Дворецкая.

"Сегодня в киевской больнице умерла Елена Лысенко. Моя давняя крымская коллега из Керчи, которая после угроз и перемещения продолжала бороться за возвращение Крыма, тщательно собирая факты нарушений прав человека в оккупированном россиянами полуострове и рассказывая об этом всем нам и дальше за пределы страны", — написала Дворецкая.

По словам Дворецкой, Лысенко умерла в реанимации, с ИВЛ и под наблюдением врачей.

"Она держалась на четыре дня дольше, чем прогнозировали, потому что привыкла бороться. Но сопутствующие заболевания и истощение последних семи лет не дали ей победить болезнь", — добавила Александра.

О смерти Елены Лысенко сообщили также коллеги из "Крымской правозащитной группы".

"Мужественный человек, Елена всегда боролась за справедливость, всегда помогала пострадавшим от оккупации Крыма, кто жаждал помощи. Керчанка, она оставила Крым после событий 2014 года, сделав собственный бескомпромиссный выбор, выбрав свободу и независимость убеждений и поступков, и в дальнейшем делала все возможное для приближения времени освобождения любимого ею Крыму, нашего украинского Крыма", — говорится в сообщении.

Справка: в оккупации Елена Лысенко возглавляла телерадиокомпанию "Бриз" в Керчи. После оккупации переехала в Киев, где работала ведущей программы "Киев-Донбасс" на "Громадському радіо". Впоследствии присоединилась к "Крымской правозащитной группе".

Напомним, 3 июня от коронавируса умер актер, народный артист Украины Николай Завгородний.

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